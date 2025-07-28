Російська армія атакувала Київ в ніч проти 28 липня. Під ударом був Дарницький район, де зафіксоване влучання у 25-поверхівку. Про наслідки обстрілу розповідає 24 Канал.

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Як виглядає пошкоджений будинок у Дарницькому районі Києва?

За ніч понад 15 ворожих дронів пролітали над Київщиною. Частина з них йшла на столицю. Не обійшлося без наслідків. Ворог влучив у будинок. Під час атаки було вибито вікна та пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверх. Також вікна повилітали й в інших частинах будинку. Постраждав двір і припарковані поруч з будинком автомобілі. Травмовані 8 людей, чотирьох з них доставили до лікарні. Серед постраждалих є дитина, в неї діагностовані різані рани стоп. Відомо, що всі поранені – це жителі багатоповерхівки.

Мешканці повідомили, що під час атаки будинок тремтів, у квартирах сипалися стеля й стіни.

Наслідки атаки по Осокорках у Києві / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Київська міська військова адміністрація зазначила, що будинок було пошкоджено вибуховою хвилею.

Який вигляд має багатоповерхівка в Дарницькому районі: дивіться відео

Також 28 липня під ворожий обстріл потрапив Старокостянтинів на Хмельниччині. Саме туди росіяни спрямували вночі найбільше "Шахедів", але вдалося уникнути наслідків. А через російську атаку на Кропивницький постраждав підрозділ ДСНС, там пошкоджені будівля та техніка.