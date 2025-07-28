Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік. Про це пише 24 Канал з посилання на Олега Синєгубова, очільника Харківської ОВА.

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Що відомо про атаку на Харківщину?

Російські окупанти атакували безпілотником Дергачівську громаду, що на Харківщині.

Близько 5 години вечора російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у селі Великі Проходи. Внаслідок ворожого удару загинув 75-річний чоловік.

Глава ОВА повідомив, що ще один чоловік постраждав. Вказується, що його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу.

За даними поліції області, внаслідок атаки водій загинув на місці, пасажира з вибуховими пораненнями госпіталізовано.

"О 16:50 до відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 надійшла інформація, що на трасі в Дергачівському районі FPV-дрон влучив у легковий автомобіль. Встановлено, що постраждали 75-річний батько й 51-річний син, батько загинув на місці", – розповіли деталі правоохоронці.

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До слова, у ніч проти 28 липня противник атакував 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.