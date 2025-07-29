Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинули люди, які прийшли по гуманітарну допомогу

Що відомо про російські удари по працівниках ДСНС?

Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

Схожий інцидент трапився у Херсоні. Там ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

Окупанти свідомо атакують рятувальників / Фото ДСНС

Росіяни полюють за рятувальниками: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі 29 липня унаслідок російської атаки по одному з сіл Дніпропетровщини загорівся вантажний автомобіль. Згодом противник цілеспрямовано вдарив повторно – під час гасіння пожежі рятувальниками. Пошкоджено службовий автомобіль, але особовий склад ДСНС не постраждав.

До слова, внаслідок російської атаки 28 липня постраждав підрозділ ДСНС у Кропивницькому, пошкоджені будівля та техніка.