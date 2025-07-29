Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. На щастя, серед особового складу постраждалих немає.

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Що відомо про атаку на рятувальників?

Унаслідок російського дронового удару по одному з сіл Дніпропетровщини загорівся вантажний автомобіль. Згодом ворог цілеспрямовано атакував повторно – під час гасіння пожежі рятувальниками.

Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, але особовий склад ДСНС не постраждав.

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Нагадаємо, унаслідок російської дронової атаки 28 липня пошкоджено підрозділ ДСНС у Кропивницькому – понівечено будівлю та техніку. Серед службовців постраждалих немає, адже вони дотримались правил безпеки та попрямували в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Окрім того, уночі 22 липня через ворожий обстріл Одеси пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин і гуртожиток – вибито вікна, понівечено фасад.