Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. К счастью, среди личного состава пострадавших нет.

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Что известно об атаке на спасателей?

В результате российского дронового удара по одному из сел Днепропетровской области загорелся грузовой автомобиль. Позже враг целенаправленно атаковал повторно – во время тушения пожара спасателями.

Поврежден пожарно-спасательный автомобиль, но личный состав ГСЧС не пострадал.

Россияне ударили повторно по пожарным: смотрите фото

Напомним, в результате российской дроновой атаки 28 июля повреждено подразделение ГСЧС в Кропивницком – изуродовано здание и техника. Среди служащих пострадавших нет, ведь они придерживались правил безопасности и направились в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, ночью 22 июля из-за вражеского обстрела Одессы повреждена одна из пожарно-спасательных частей и общежитие – выбиты окна, изуродован фасад.