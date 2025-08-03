Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Что известно об атаке на спасателей в Запорожской области?
Российская армия коварно обстреляла Пологовский район. Оккупанты направили FPV-дроны по городу Гуляйполе.
В результате вражеской атаки была повреждена машина ГСЧС.
К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в среду, 30 июля, запорожские спасатели также попали под обстрел в прифронтовом городе Орехов.
Россияне цинично обстреляли чрезвычайников, когда они устраняли возгорание после предыдущих атак. Тогда тоже пострадал пожарно-спасательный автомобиль. Спасатели не травмировались.
А в ночь на 29 июля российские войска нанесли авиаудар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожье. Тогда погибли 17 человек среди осужденных. Еще 42 – получили ранения, в том числе и тяжелые.