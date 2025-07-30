Пожары вызвала предыдущая вражеская атака. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно об обстреле спасателей в Орехове?

В прифронтовом Орехове в Запорожье спасатели ликвидировали пожары после вражеского обстрела, когда враг снова ударил уже по ним самим.

Очевидно, оккупанты намеренно поступили так, чтобы помешать тушению и ранить спасателей.

В результате такого коварного удара был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, никто из работников спасательной службы не пострадал.

Напомним, в Константиновке Донецкой области российский дрон также атаковал спасателей. Там продолжалась эвакуация гражданских. Ранены двое пожарных. Спасатели ГСЧС оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали их в больницу. В тот же день в Херсоне вражеский FPV-дрон попал по авто спасателей. Раненые двое спасателей, их транспортировали в больницу.