Пожежі спричинила попередня ворожа атака. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про обстріл рятувальників в Оріхові?

У прифронтовому Оріхові на Запоріжжі рятувальники ліквідовували пожежі після ворожого обстрілу, коли ворог знову вдарив вже по них самих.

Вочевидь, окупанти навмисно вчинили так, щоб завадити гасінню та поранити рятувальників.

Внаслідок такого підступного удару було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, ніхто з працівників рятувальної служби не постраждав.

Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині російський дрон також атакував рятувальників. Там тривала евакуація цивільних. Поранено двох вогнеборців. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні. В той же день у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив по авто рятувальників. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.