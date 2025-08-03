Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит в Каменском?

Владислав Волошин отметил, что город Каменское расположен географически примерно в 25 – 27 километрах от окраины Запорожья.

И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте. Наши позиции остаются в городе, сохраняя позиции на северной и северо-восточной восточной окраинах,

– подчеркнул он.

Военный добавил, что теперь украинские защитники пытаются отбить позиции, потерянные в Каменском.

Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции. Кроме того, противник и не захватывал полностью Каменское. Просто уничтожил позиции в середине населенного пункта. Поэтому нам пришлось отойти на окраины. А сейчас мы пытаемся восстановить ситуацию на фронт,

– заявил спикер.

Волошин объяснил, что Каменское разделяла река: на одном берегу была захваченная врагом территория, а на другом – позиции украинских войск. Однако из-за ударов авиации и артиллерии противника украинским силам пришлось отступить на окраины.

По его словам, сейчас Силы обороны планируют вернуться к позициям у реки.