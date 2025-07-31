Теперь ситуацию там описали аналитики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как противник активизировался в регионе?

В среду, 30 июля, на карте боевых действий появились обозначения, демонстрирующие оккупацию Каменского в Запорожской области. По данным DeepState, активизация противника в данном районе началась еще в июне, он постоянно имел успехи в продвижении.

Большую роль в этом сыграли "проблемы на участке" и количество вражеской пехоты, которое преобладало. Сначала ей удалось занять позиции на юго-восточных окраинах населенного пункта, а затем развивать действия в западной части села и зайти в центральную.

Россияне продолжили движение по селу Плавни, на данный момент заняв его половину. Теперь они сосредоточили внимание на закреплении в центральной и восточных частях. В то же время были попытки забегать в северную часть села, но защитникам удавалось уничтожать оккупантов.

Именно в это время представитель ОК "Юг" сделал заявление о выходе Сил обороны из населенного пункта и борьбу с врагом на его окраинах, которое DeepState назвали "очень странным".

Ситуация на Запорожье: смотрите на карте

Оккупировали ли россияне Каменское?

В четверг, 31 июля, Силы обороны Юга опровергли то, что враг смог полностью занять Каменское Запорожской области. Борьба якобы ведется на окраинах с огневым контролем села.

Однако, по словам аналитиков, последние дни наблюдается фиксация и поражение не только российской пехоты в северной части поселка, а и его позиций. Кроме того, происходит постоянный проход групп противника в направлении поселка Степногорск, где на южных окраинах в многоэтажках недавно состоялась зачистка силами 210-го отдельного штурмового полка.

Очень надеемся, что сейчас не ставятся очередные СП-шки на самом краю Каменского ради заявлений об удержании населенного пункта и заявлений о "ведении боев" там. Но, к сожалению, обстоятельства показывают обратное, а мы в очередной раз наступаем на те же грабли,

– отметили в DeepState.

Напомним, 31 июля 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ опроверг оккупацию Часового Яра в Донецкой области. В частности, несмотря на постоянные попытки оккупантов продвинуться, город удерживает 24 ОМБр имени короля Даниила.