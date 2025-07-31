Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга. По состоянию на четверг, 31 июля, враг не захватил поселок.

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Захватили ли россияне Каменское?

Информация о российской оккупации Каменского в Запорожской области не соответствует действительности. Однако ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

По данным Сил обороны Юга, на северной и северо-восточной окраинах поселка есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

Воины ВСУ продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга призвали доверять исключительно официальным источникам информации – динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде.

Напомним, недавно спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона заявил, что ситуация на Ореховском направлении сложная. Россияне несколько месяцев подряд штурмовали Каменское – населенный пункт фактически уничтожен, как и укрытия и позиции ВСУ.