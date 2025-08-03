Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на рятувальників у Запорізькій області?

Російська армія підступно обстріляла Пологівський район. Окупанти спрямували FPV-дрони по місту Гуляйполе.

Унаслідок ворожої атаки була пошкоджена автівка ДСНС.

На щастя, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що у середу, 30 липня, запорізькі рятувальники також потрапили під обстріл у прифронтовому місті Оріхів.

Росіяни цинічно обстріляли надзвичайників, коли вони усували загоряння після попередніх атак. Тоді теж постраждав пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники не травмувалися.

А у ніч на 29 липня російські війська завдали авіаудару по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. Тоді загинуло 17 осіб серед засуджених. Ще 42 – отримали поранення, у тому числі й важкі.