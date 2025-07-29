Серед засуджених загинуло 17 осіб, ще 42 – отримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України.

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Що відомо про удар по колонії?

Унаслідок ворожого обстрілу повністю зруйновано їдальню колонії. Окрім того, суттєвих пошкоджень зазнали адміністративний штаб і карантинна дільниця.

Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає,

– зазначили в Мін'юсті.

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Усім постраждалим надали медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи.

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Російська атака демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин.

Нагадаємо, унаслідок російської дронової атаки 28 липня пошкоджено підрозділ ДСНС у Кропивницькому – понівечено будівлю та техніку. Серед службовців постраждалих немає, адже вони дотримались правил безпеки та попрямували в укриття після оголошення повітряної тривоги.