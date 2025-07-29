На жаль, є інформація про загиблих та поранених. Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

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Що відомо про атаку ворога на пенітенціарний заклад?

Вночі 29 липня російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю. Цієї ночі під прицілом ворога опинився один з пенітенціарних закладів області.

На жаль, внаслідок російських дій загинули люди. Також є інформація про поранених внаслідок атаки противника.

Федоров вказав, що зруйновані приміщення установи. Крім цього, пошкоджені й приватні будинки, які є поруч.

Невдовзі очільник ОВА надав уточнені дані щодо атаки противника. Так, відомо про 16 загиблих та 35 поранених.

Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 зазнали поранень,

– інформував Федоров.

Постраждалим надають усю необхідну медична допомогу.

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Додамо, що вночі 29 липня ворог також тероризував Дніпропетровщину. Так, ворожа атака по Кам'янському забрала життя двох людей.

Відомо, що вночі російські війська завдали ракетного удару по Кам'янському.

Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 – зазнали травми. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася, у якій виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Відомо, що пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення міської лікарні.

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До слова, у ніч проти 28 липня противник атакував Україну 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, для удару ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина.