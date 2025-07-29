Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, главу ОВА.

Дивіться також На Харківщині прогриміли вибухи

Що відомо про ракетний удар по Кам'янському?

Внаслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася.

Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні,

– ідеться в повідомленні.

Станом на о пів на 8 годину ранку відомо, що загинули 2 людей, ще 5 – постраждало. За даними глави ОВА, дві жінки перебувають у важкому стані, одна з них – вагітна. Ще 3 пацієнтів у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС

Додамо, що в ДСНС зазначили, що внаслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася, у якій виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Дивіться також Як рухалися БпЛА та ракети над Україною 28 липня: у мережі показали приблизний маршрут

До слова, цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Росіяни 29 липня атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені.