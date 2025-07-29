Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу ОВА.

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Что известно о ракетном ударе по Каменскому?

В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

Рядом – повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы,

– говорится в сообщении.

По состоянию на половину 8 часов утра известно, что погибли 2 человека, еще 5 – пострадали. По данным главы ОВА, две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них – беременная. Еще 3 пациентов в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки врага / Фото ГСЧС

Добавим, что в ГСЧС отметили, что в результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось, в котором возник пожар на площади 100 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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К слову, этой ночью враг атаковал Запорожье. Россияне 29 июля атаковали один из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые.