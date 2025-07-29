Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Изюмскую МВА.

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Что известно о взрывах на Харьковщине?

В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды".

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Так, известно "Шахеды" на востоке Харьковщины фиксировали в движении курсом на запад. В Изюмской МВА предупреждали, что на город летит 3 вражеских БПЛА.

Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. На сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Вероятно, более подробная информация появится после отбоя воздушной тревоги.

В 05:42 в Изюмской МВА предупредили о движении еще одного БПЛА в направлении города.