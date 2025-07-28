Под вражеским обстрелом, в частности, оказалась столица. Там пострадал Дарницкий район, где обломки беспилотника повредили многоэтажку. Известно о пострадавших, среди которых – 2-летняя девочка, передает 24 Канал.

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Как двигались дроны и ракеты во время атаки 28 июля?

Кроме того, массированному удару подвергся Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен аэродром. Там раздавался ряд взрывов. Также информация о взрывах поступала из Запорожья, Кропивницкого и Никопольщины.

Мониторинговые каналы отмечают, что во время ночной атаки 28 июля враг в очередной раз использовал тактику фокуса на одном городе, по которому бил большими стаями дронов. Под конец атаки оккупанты снова привлекли ракетные средства, предположительно с кассетными боеприпасами.

Как двигались дроны и ракеты над Украиной 28 июля / Фото из соцсети

Напомним, что Россия наращивает производство ракет и дронов для интенсификации атак по Украине. До ноября 2025 года враг сможет использовать до 2000 дронов за ночь.