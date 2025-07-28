Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

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Польша поднимала самолеты: что известно?

Российская армия ночью 28 июля применила различные типы вооружения. На украинские мирные города летели крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога звучала во многих регионах, кое-где были слышны взрывы.

По сообщению ОК ВС Польши, учитывая угрозу вблизи границ, польское командование ввело все необходимые меры безопасности. В небо поднялись очередные польские и союзнические истребители. Также в режим боевой готовности перешли наземные силы ПВО.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасности граждан, особенно в регионах, приближенных к зоне угрозы,

– говорится в заявлении.

Воздушные тревоги фиксировались почти по всей стране. Под ударом оказался, в частности, Киев. Также местные жители слышали взрывы на Ровенщине, в Запорожье и еще ряде областей.

В столице известно о по меньшей мере 8 пострадавших в результате ночной атаки. Один человек в тяжелом состоянии, а среди раненых есть ребенок.

Напомним, что Польша уже не впервые поднимала свою авиацию во время российских атак на Украину. Так, в ночь на 19 июля польские военные также поднимали в небо военные истребители.