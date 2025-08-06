Окрім того, є поранені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Що відомо про обстріл Нікополя?

Рятувальники потрапили під російський обстріл Нікополя під час обстеження території після попередньої атаки. На жаль, сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

Відомо про 3 загиблих, серед яких – 23-річний рятувальник Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.

Окрім того, поранено 4 людини, зокрема троє працівників ДСНС і цивільний чоловік.

Наслідки артобстрілу Нікополя: дивіться фото

Нагадаємо, 3 серпня окупанти вдарили FPV-дронами по рятувальниках на Запоріжжі, доки ті гасили пожежу легкового авто в Гуляйполі. Унаслідок атаки пошкоджено автомобіль ДСНС, однак минулося без постраждалих.