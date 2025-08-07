Над восстановлением электроснабжения в дома работают аварийные бригады. Об отключении сообщили в ГСЧС по данным Укрэнерго, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака на Днепр: есть пострадавшие, горели админздание и авто

Где и почему в Украине нет света?

По состоянию на 06:00 7 августа обесточены 192 населенных пункта в восьми областях Украины из-за дождей, град и ураганы Больше всего пострадала Киевщина. Здесь обесточены 59 населенных пунктов.

У Житомирской области без света 27 сел и городов. На Винницкой области и Хмельницкой области – по 26, в Полтавской области нет электроснабжения в 20 населенных пунктах.

Также обесточены 13 пунктов на Черкасской области, 11 – на Черниговской области и еще 10 на Кировоградской области.

У Полтавской ОВА сообщили об аварийном обесточивании из-за непогоды в 20 населенных пунктах Зеньковской, Кобеляцкой, Чернухинской, Лубенской и Карловской общин.

По информации АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 3 454 абонента. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,

– заверили в Потавской ОГА.

Обесточивание из-за обстрелов

Кроме непогоды, в отдельных городах электроснабжение было нарушено из-за российских атак. У Сумах, по данным МВА, по состоянию на 09:20 после вражеского обстрела Ковпаковского микрорайона, обесточенными остаются 40 абонентов.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в одном из районов города зафиксировано отключение света и воды после утреннего обстрела. Восстановительные работы продолжаются.