Над відновленням електропостачання в домівки працюють аварійні бригади. Про відключення повідомили у ДСНС за даними Укренерго, передає 24 Канал.

Де і чому в Україні немає світла?

Станом на 06:00 7 серпня знеструмлено 192 населені пункти у восьми областях України через дощі, град та буревії Найбільше постраждала Київщина. Тут знеструмлено 59 населених пунктів.

У Житомирській області без світла 27 сіл та міст. На Вінниччині та Хмельниччині – по 26, у Полтавській області немає електропостачання у 20 населених пунктах.

Також знеструмлено 13 пунктів на Черкащині, 11 – на Чернігівщині та ще 10 на Кіровоградщині.

У Полтавській ОВА повідомили про аварійне знеструмлення через негоду у 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад.

За інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 3 454 абоненти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– запевнили в Потавській ОВА.

Знеструмлення через обстріли

Окрім негоди, в окремих містах електропостачання було порушено через російські атаки. У Сумах, за даними МВА, станом на 09:20 після ворожого обстрілу Ковпаківського мікрорайону, знеструмленими залишаються 40 абонентів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в одному з районів міста зафіксовано відключення світла та води після ранкового обстрілу. Відновлювальні роботи тривають.