Над відновленням електропостачання в домівки працюють аварійні бригади. Про відключення повідомили у ДСНС за даними Укренерго, передає 24 Канал.
Дивіться також Атака на Дніпро: є постраждалі, горіли адмінбудівля й авто
Де і чому в Україні немає світла?
Станом на 06:00 7 серпня знеструмлено 192 населені пункти у восьми областях України через дощі, град та буревії Найбільше постраждала Київщина. Тут знеструмлено 59 населених пунктів.
У Житомирській області без світла 27 сіл та міст. На Вінниччині та Хмельниччині – по 26, у Полтавській області немає електропостачання у 20 населених пунктах.
Також знеструмлено 13 пунктів на Черкащині, 11 – на Чернігівщині та ще 10 на Кіровоградщині.
У Полтавській ОВА повідомили про аварійне знеструмлення через негоду у 20 населених пунктах Зіньківської, Кобеляцької, Чорнухинської, Лубенської та Карлівської громад.
За інформацією АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 3 454 абоненти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,
– запевнили в Потавській ОВА.
Знеструмлення через обстріли
Окрім негоди, в окремих містах електропостачання було порушено через російські атаки. У Сумах, за даними МВА, станом на 09:20 після ворожого обстрілу Ковпаківського мікрорайону, знеструмленими залишаються 40 абонентів.
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в одному з районів міста зафіксовано відключення світла та води після ранкового обстрілу. Відновлювальні роботи тривають.