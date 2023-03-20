В Киевской области пьяная водитель совершила ДТП: во время задержания женщина напала на полицейского
Источник:Андрей Небытов
В Киевской области полицейские задержали женщину в нетрезвом состоянии, которая пыталась управлять авто. Во время задержания правонарушительница набросилась на полицейского.
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов в социальных сетях опубликовал видео инцидента. По его словам, инцидент произошел в Бучанском районе.
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Женщина въехала в припаркованный автомобиль
На видео видно, как женщина отказалась общаться с правоохранителем, после чего въехала в другой автомобиль, который был припаркован.
Небытов отметил, что женщина управляла без прав и совершила ДТП в состоянии опьянения. Кроме того, Небытов добавил, что правонарушительница совершила нападение на правоохранителя.
Со всем этим пришлось иметь дело полицейскому офицеру общины в Бучанском районе. Вот такая сложная и многогранная работа, а еще выслушать каждого гражданина, который "на все имеет право". Посмотрите это видео, даже не представляю, кого могут воспитать правонарушители с таким правосознанием,
– отметил глава полиции Киевской области.
В Киевской области пьяная женщина напала на полицейского: видео
В Украине хотят разрешить конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей
- В Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Причем, в Украине хотят разрешить конфисковывать авто в пользу Вооруженных Сил Украины в случае повторного нарушения в течение года.
- Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента проекте закона №9076 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).
- Инициаторами законопроекта являются нардепы Артем Дмитрук и Анатолий Бурмич.
Во Львове поймали пьяным за рулем сотрудника компании Onur
Во Львове сотрудника компании "Онур" Шана Исаджана поймали в нетрезвом состоянии за рулем. Мужчина руководил кроссовером Hyundai Santa Fe в центре Львова.
Он был проверен на наличие алкоголя алкотестером, результат показал 0,94 промилле алкоголя.
Суд лишил его водительских прав на один год. Ему также был наложен штраф в размере 17 000 гривен. В решении суда отмечено, что Шан Исаджан родился в Турции.
В компании Onur впоследствии опровергли информацию, что Шан Исаджан – главный инженер их компании.