Светит пожизненное: полицейские задержали подозреваемого в убийстве 10-летней Анны

Подозреваемого в убийстве 10-летней Анны Лозовой оперативно задержали в Черкасской области. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ребенка нашли мертвым днем 22 июня. Известно, что накануне, 21 июня, Анна вышла из дома и не вернулась.

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В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка

В полиции сообщили, что оперативно задержали подозреваемого в убийстве 10-летней Анны Лозовой. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Правоохранители добавили, что 21 июня получили сообщение об исчезновении ребенка в городе Шпола Звенигородского района. Так, жительница заявила, что ее 10-летняя дочь пошла в местный магазин и не вернулась.

В городе сразу начали искать ребенка. Оперативникам удалось установить, что девочка возвращалась домой, но к ней подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник предложил ей пойти в местный дом культуры. Уже в помещении, где никого не было, преступник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким 10-летней Анны. Светлая память!

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве / Фото Национальная полиция

Как пишут в местном СМИ "Обо всём", 10-летнюю Анну изнасиловали и задушили. В сети пишут, что к преступлению может быть причастен участник шполянской любительской музыкальной группы.