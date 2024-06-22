Дарья вышла из дома около 14:00 – с тех пор ее местонахождение неизвестно. Правоохранители активно ищут девочку уже второй день подряд.
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Пропала девочка в Кривом Роге
К поискам 21 июня присоединилась специализированная кинологическая группа из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес". К операции привлекли 7 кинологов и 4 собаки-универсалы.
С помощью кинологических расчетов были обработаны локации, предоставленные полицией по объективным данным следствия. На данных локациях исчезла не найдена,
– пишут в "Антаресе".
Особые приметы Дарьи:
- рост – около 135 сантиметров;
- худощавое телосложение;
- темно-каштановые волосы ниже плеч.
На момент исчезновения девочка была одета в черную футболку с рисунком пса Патрона, черные шорты, белые босоножки и белую кепку. С собой имела серый рюкзак с изображением котов.
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Напомним, 22 июня в Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю девочку Анну. Предполагают, что ее изнасиловали, а затем задушили.