Дарья вышла из дома около 14:00 – с тех пор ее местонахождение неизвестно. Правоохранители активно ищут девочку уже второй день подряд.

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Пропала девочка в Кривом Роге

К поискам 21 июня присоединилась специализированная кинологическая группа из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес". К операции привлекли 7 кинологов и 4 собаки-универсалы.

С помощью кинологических расчетов были обработаны локации, предоставленные полицией по объективным данным следствия. На данных локациях исчезла не найдена,

– пишут в "Антаресе".

Особые приметы Дарьи:

рост – около 135 сантиметров;

худощавое телосложение;

темно-каштановые волосы ниже плеч.

На момент исчезновения девочка была одета в черную футболку с рисунком пса Патрона, черные шорты, белые босоножки и белую кепку. С собой имела серый рюкзак с изображением котов.

Важно! Если вы владеете информацией о местонахождении Дарьи, звоните по телефонам: +38 (068) 847-00-01 или 102, – отделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции.

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Напомним, 22 июня в Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю девочку Анну. Предполагают, что ее изнасиловали, а затем задушили.