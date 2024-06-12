Отметим, что Валерия пропала еще 3 июня. Все это время продолжались масштабные поиски, которые вышли даже за пределы Германии. По состоянию на сейчас не установлена личность человека, которую нашли в рамках поиска. Вскрытие также должно уточнить причину смерти.

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В лесу обнаружили тело

В Германии уже более недели продолжаются поиски 9-летней девочки Валерии. Во вторник, 11 июня, в лесу между районом Россвайн в Маличе и районом Дебельн в Гермсдорфе полиция обнаружила тело человека. Территорию оцепили.

Сейчас проверяется, была ли это погибшая девятилетняя девочка из Дебельна, которую ранее разыскивали,

– указали правоохранители.

Сообщается, что в районе, где нашли тело, практически не было поисков. Следователи все же решили исследовать этот район после того, как местные сообщили, что слышали крики о помощи с этого участка леса.

Полиция заявила, что пока не может предоставить дополнительных подробностей. Однако 12 июня в 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву) правоохранители собирают пресс-конференцию, чтобы объявить детали расследования.

Что известно об исчезновении девочки