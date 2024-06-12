Зазначимо, що Валерія зникла ще 3 червня. Весь цей час тривали масштабні пошуки, які вийшли навіть за межі Німеччини. Станом на зараз не встановлено особу людини, яку знайшли у межах пошуку. Розтин також має уточнити причину смерті.

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У лісі виявили тіло

У Німеччині вже понад тиждень тривають пошуки 9-річної дівчинки Валерії. У вівторок, 11 червня, у лісі між районом Россвайн у Малічі і районом Дебельн у Гермсдорфі поліція виявила тіло людини. Територію оточили.

Наразі перевіряється, чи це була загибла дев’ятирічна дівчинка з Дебельна, яку раніше розшукували,

– вказали правоохоронці.

Повідомляється, що у районі, де знайшли тіло, практично не було пошуків. Слідчі все ж вирішили дослідити цей район після того, як місцеві повідомили, що чули крики про допомогу з цієї ділянки лісу.

Поліція заявила, що наразі не може надати додаткових подробиць. Проте 12 червня о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) правоохоронці збирають пресконференцію, щоб оголосити деталі розслідування.

Що відомо про зникнення дівчинки