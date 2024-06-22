Дарина вийшла з дому близько 14:00 – відтоді її місцеперебування невідоме. Правоохоронці активно шукають дівчинку вже другий день поспіль.
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Зникла дівчинка в Кривому Розі
До пошуків 21 червня приєдналася спеціалізована кінологічна група з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс". До операції залучили 7 кінологів та 4 собаки-універсали.
За допомогою кінологічних розрахунків були опрацьовані локації, надані поліцією за об'єктивними даними слідства. На даних локаціях зникла не знайдена,
– пишуть в "Антарєсі".
Особливі прикмети Дарини:
- зріст – близько 135 сантиметрів;
- худорлява статура;
- темно-каштанове волосся нижче плечей.
На момент зникнення дівчинка була одягнена в чорну футболку з малюнком пса Патрона, чорні шорти, білі босоніжки та білу кепку. З собою мала сірий рюкзак із зображенням котів.
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Нагадаємо, 22 червня на Черкащині знайшли мертвою 10-річну дівчинку Анну. Припускають, що її зґвалтували, а потім задушили.