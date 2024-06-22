На тілі виявили травми, характерні для вибухових. Точну причину смерті будуть встановлювати експерти.

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В Одесі знайшли тіло чоловіка

Про виявлене тіло в парку на Кримському бульварі повідомив у поліцію місцевий житель. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили уламки, попередньо ручної гранати.

На тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти,

– розповіли в поліції.

В Одесі знайшли тіло чоловіка / Фото поліції

Повні обставини події ще встановлюють. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, попередньо, з приміткою "самогубство". Також за частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".