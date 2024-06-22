На теле обнаружили травмы, характерные для взрывных. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

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В Одессе нашли тело мужчины

Об обнаруженном теле в парке на Крымском бульваре сообщил в полицию местный житель. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли обломки, предварительно ручной гранаты.

На теле покойника, которым оказался 43-летний горожанин, живший неподалеку, обнаружили травмы, характерные для взрывных. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты,

– рассказали в полиции.

В Одессе нашли тело мужчины / Фото полиции

Полные обстоятельства происшествия еще устанавливают. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, предварительно, с пометкой "самоубийство". Также по части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".