На теле обнаружили травмы, характерные для взрывных. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.
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В Одессе нашли тело мужчины
Об обнаруженном теле в парке на Крымском бульваре сообщил в полицию местный житель. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли обломки, предварительно ручной гранаты.
На теле покойника, которым оказался 43-летний горожанин, живший неподалеку, обнаружили травмы, характерные для взрывных. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты,
– рассказали в полиции.
В Одессе нашли тело мужчины / Фото полиции
Полные обстоятельства происшествия еще устанавливают. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, предварительно, с пометкой "самоубийство". Также по части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".