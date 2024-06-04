После того, как криминалисты забрали тело, местные смыли следы крови. По свидетельствам очевидцев, погибший был одет в военную форму.

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Погибший мог быть военным

Пресс-секретарь Национальной полиции Волынской области Ольга Бузулук рассказала Суспильному, что погибший мужчина – 39-летний лучанин.

Возле подъезда были следы крови / Фото Суспільне

Оперативники проверили видео с камер наблюдения. Предварительно, телесные повреждения он получил в результате падения с высоты собственного роста. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти,

– говорит пресс-секретарь.

По словам Ольги Бузулук, полиция сейчас решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тело направили на судмедэкспертизу / Фото Суспільне

Военные гибнут не только на передовой