После того, как криминалисты забрали тело, местные смыли следы крови. По свидетельствам очевидцев, погибший был одет в военную форму.
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Погибший мог быть военным
Пресс-секретарь Национальной полиции Волынской области Ольга Бузулук рассказала Суспильному, что погибший мужчина – 39-летний лучанин.
Возле подъезда были следы крови / Фото Суспільне
Оперативники проверили видео с камер наблюдения. Предварительно, телесные повреждения он получил в результате падения с высоты собственного роста. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти,
– говорит пресс-секретарь.
По словам Ольги Бузулук, полиция сейчас решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Тело направили на судмедэкспертизу / Фото Суспільне
Военные гибнут не только на передовой
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