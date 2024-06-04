Після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві змили сліди крові. За свідченнями очевидців, загиблий був одягнений у військову форму.
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Загиблий міг бути військовим
Речниця Національної поліції Волинської області Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що загиблий чоловік – 39-річний лучанин.
Біля під'їзду були сліди крові / Фото Суспільне
Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті,
– говорить речниця.
За словами Ольги Бузулук, поліція наразі вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тіло направили на судмедекспертизу / Фото Суспільне
Військові гинуть не лише на передовій
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