Після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві змили сліди крові. За свідченнями очевидців, загиблий був одягнений у військову форму.

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Загиблий міг бути військовим

Речниця Національної поліції Волинської області Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що загиблий чоловік – 39-річний лучанин.

Біля під'їзду були сліди крові / Фото Суспільне

Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті,

– говорить речниця.

За словами Ольги Бузулук, поліція наразі вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тіло направили на судмедекспертизу / Фото Суспільне

Військові гинуть не лише на передовій