Після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві змили сліди крові. За свідченнями очевидців, загиблий був одягнений у військову форму.

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Загиблий міг бути військовим

Речниця Національної поліції Волинської області Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що загиблий чоловік – 39-річний лучанин.

Біля під'їзду були сліди крові / Фото Суспільне

Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті,
– говорить речниця.

За словами Ольги Бузулук, поліція наразі вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тіло направили на судмедекспертизу / Фото Суспільне

Військові гинуть не лише на передовій

  • 8 березня 2024 року в Одеській області у Подольську на проспекті Шевченка перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі. За попередніми даними, правоохоронці розслідують умисне вбивство.
  • У Дніпрі 20 травня у покинутій будівлі виявили тіло військового. Тіло виявив випадковий очевидець на другому поверсі закинутої будівлі на вулиці Степана Бандери. Поруч із чоловіком був військовий рюкзак з особистими речами та спальний мішок.
  • У німецькому Мурнау вбили ножем двох українських військових. Вони перебували у Німеччині на реабілітації. Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився громадянин Росії.
  • У Німеччині є досить багато антиукраїнськи настроєних росіян, які об'єднуються у групи. Підозрюваний у вбивстві українських військових є досить відомим в пропутінських колах. Підозрюваний росіянин Юрій Ж. був членом багатьох цих груп та навіть відкрито носив шеврони з літерою "Z", чим пишався.