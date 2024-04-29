Директор Ініціативи "Центр європейської стійкості" в Берліні Сергій Сумленний заявив, що підозрюваний у вбивстві українців – 57-річний громадянин Росії. Він виявився фанатом диктатора Володимира Путіна. Також вбивця був добре відомий у колах таких же путіністів.

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Вбивця вів антиукраїнську агітацію попри офіційну заборону

Сумленний розповів, що навіть не зважаючи на закон про заборону антиукраїнських настроїв у Німеччині, росіяни з пропутінськими поглядами продовжують свою агітацію, адже закон фактично не працює.

Поліція в Німеччині не дуже активно поширює інформацію. Це нормальна практика для розслідувань. Те, що ми зараз знаємо, це вже більше ніж поліція зазвичай поширює. Ми знаємо, хто цей чоловік, якого затримали за вбивство українських військових. Ми знаємо, що йому 57 років,

– говорить Сумленний.

Також він зазначив, що в Німеччині є досить багато антиукраїнськи настроєних росіян, які об'єднуються у групи. Підозрюваний у вбивстві українських військових є досить відомим в пропутінських колах. Підозрюваний росіянин Юрій Ж. був членом багатьох цих груп та навіть відкрито носив шеврони з літерою "Z", чим пишався.

Що відомо про жорстоке вбивство у Мурнау

Вчора, 28 квітня 2024 року, стало відомо, що у німецькому Мурнау вбили ножем двох українців. Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився громадянин Росії. Чоловіка затримали того ж вечора, коли він перебував у себе вдома. Мотиви зловмисника невідомі, за розслідування справи взялась поліція.

Згодом стало відомо, що німецькі правоохоронці одразу доправили затриманого до виправної колонії. Там він перебуває під вартою.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ України розповіли, що загиблі, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію. У МЗС пояснили, що глава відомства Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби й Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі. Також він доручив перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, щоб вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Це – не перше вбивство українців у Німеччині