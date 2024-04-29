Директор Инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумленный заявил, что подозреваемый в убийстве украинцев – 57-летний гражданин России. Он оказался фанатом диктатора Владимира Путина. Также убийца был хорошо известен в кругах таких же путинистов.

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Убийца вел антиукраинскую агитацию несмотря на официальный запрет

Сумленный рассказал, что даже несмотря на закон о запрете антиукраинских настроений в Германии, россияне с пропутинскими взглядами продолжают свою агитацию, ведь закон фактически не работает.

Полиция в Германии не очень активно распространяет информацию. Это нормальная практика для расследований. То, что мы сейчас знаем, это уже больше чем полиция обычно распространяет. Мы знаем, кто этот человек, которого задержали за убийство украинских военных. Мы знаем, что ему 57 лет,

– говорит Сумленный.

Также он отметил, что в Германии есть достаточно много антиукраински настроенных россиян, которые объединяются в группы. Подозреваемый в убийстве украинских военных является достаточно известным в пропутинских кругах. Подозреваемый россиянин Юрий Ж. был членом многих этих групп и даже открыто носил шевроны с буквой "Z", чем гордился.

Что известно о жестоком убийстве в Мурнау

Вчера, 28 апреля 2024 года, стало известно, что в немецком Мурнау убили ножом двух украинцев. Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался гражданин России. Мужчину задержали в тот же вечер, когда он находился у себя дома. Мотивы злоумышленника неизвестны, за расследование дела взялась полиция.

Впоследствии стало известно, что немецкие правоохранители сразу доставили задержанного в исправительную колонию. Там он находится под стражей.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что погибшие, по предварительным данным, были военными, которые за рубежом проходили реабилитацию. В МИД объяснили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле. Также он поручил находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Это – не первое убийство украинцев в Германии