Росіяни влучили у блокпост дроном. Олександр помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Дивіться також Окупанти вбили працівницю Укрпошти, яка розвозила пенсії: її тіло не можуть забрати

Що відомо про ворожу атаку

Інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції Олександр Чехун чергував на блокпосту, коли росіяни вдарили по ньому дроном.

Правоохоронець зазнав тяжких поранень та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Назавжди в наших серцях. Назавжди в строю,

– повідомили в Нацполіції.

Що відомо про Олександра Чехуна

Олександр розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області.

Він служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого Олександра Чехуна. Вічна пам'ять.