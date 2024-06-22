Світить довічне: поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної Анни

Підозрюваного у вбивстві 10-річної Анни Лозової оперативно затримали на Черкащині. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Дитину знайшли мертвою вдень 22 червня. Відомо, що напередодні, 21 червня, Анна вийшла з дому й не повернулася.

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На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві дитини

У поліції повідомили, що оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної Анни Лозової. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Правоохоронці додали, що 21 червня отримали повідомлення про зникнення дитини в місті Шпола Звенигородського району. Так, мешканка заявила, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину й не повернулася.

У місті відразу почали шукати дитину. Оперативникам вдалося встановити, що дівчинка поверталася додому, але до неї підійшов незнайомий чоловік. Зловмисник запропонував їй піти до місцевого будинку культури. Вже у приміщенні, де нікого не було, злочинець вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким 10-річної Анни. Світла пам'ять!

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві / Фото Національна поліція