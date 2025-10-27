В Чернигове прогремела серия взрывов: город под массированной атакой дронов

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. Днем 27 октября под ударом оказался Чернигов.

Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов.

Что известно о взрывах в Чернигове?

27 октября россияне в очередной раз запустили на Украину ударные БпЛА. В 12:40 Воздушные силы предупреждали о дронах с севера в направлении Чернигова. Через несколько минут в городе было шумно.

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский отметил, что сейчас по вражеским целям работает ПВО. Он добавил, что неподалеку от города зафиксировано падение БпЛА.

Мониторинговые каналы сообщали, что в общем на Чернигов летит 14 – 16 беспилотников. Около 13:32 в городе снова слышали взрывы.

Российские атаки на Украину: коротко о главном