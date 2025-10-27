В Чернигове прогремела серия взрывов: город под массированной атакой дронов
- 27 октября в Чернигове были слышны взрывы из-за российских ударов БпЛА.
- ПВО работает по вражеским целям, а неподалеку Чернигова зафиксировано падение беспилотника.
Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. Днем 27 октября под ударом оказался Чернигов.
Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов.
Смотрите также Взрывы прогремели в Кривом Роге и Павлограде: Россия атакует КАБами и ракетами
Что известно о взрывах в Чернигове?
27 октября россияне в очередной раз запустили на Украину ударные БпЛА. В 12:40 Воздушные силы предупреждали о дронах с севера в направлении Чернигова. Через несколько минут в городе было шумно.
Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский отметил, что сейчас по вражеским целям работает ПВО. Он добавил, что неподалеку от города зафиксировано падение БпЛА.
Мониторинговые каналы сообщали, что в общем на Чернигов летит 14 – 16 беспилотников. Около 13:32 в городе снова слышали взрывы.
Кстати, оперативно об угрозах вражеских обстрелов, последствиях российских атак и главных событиях Украины и мира можете узнать из нашего телеграмм-канала.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
В ночь на 26 октября в Киеве были слышны взрывы из-за атаки дронов. В результате в Деснянском районе погибли три человека, в частности 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать. Еще 29 человек получили ранения, семерых из них госпитализировали.
В этот же день взрыв прогремел в Сумах. Тогда российский дрон попал в крышу дома. В результате атаки один человек пострадал.
Кроме этого, враг атаковал Харьков. Городской голова Игорь Терехов проинформировал, что по городу, вероятно, ударил вражеский беспилотник. Мониторинговые каналы сообщали о вероятности применения дрона типа "Ланцет". К счастью, обошлось без последствий и пострадавших.