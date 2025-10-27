Укр Рус
27 жовтня, 12:52
У Чернігові прогриміли вибухи

Надія Батюк
Основні тези
  • 27 жовтня в Чернігові було чутно вибухи через російські удари БпЛА.
  • ППО працює по ворожих цілях, а неподалік Чернігова зафіксовано падіння безпілотника.

Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Вдень 27 жовтня під ударом опинився Чернігів.

Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів.

Що відомо про вибухи в Чернігові?

27 жовтня росіяни вкотре запустили на Україну ударні БпЛА. О 12:40 Повітряні сили попереджали про дрони з півночі в напрямку Чернігова. За кілька хвилин у місті було гучно. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський зазначив, що наразі по ворожих цілях працює ППО. Він додав, що неподалік від міста зафіксовано падіння БпЛА.

Моніторингові канали повідомляли, що в загальному на Чернігів близько летить 14 – 16 безпілотників.

