По ворожих цілях працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Дивіться також Вибух був у кількох метрах: чоловік у свій день народження ледь не загинув від атаки на Харків

Що відомо про атаку на Київ?

Через атаку дронів у Києві оголосили Повітряну тривогу. У Повітряних силах 2:34 повідомляли про групу дронів над містом, яка рухалася в східному напрямку. Приблизно в цей час у столиці було гучно. Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що в Києві працює ППО.

Він додав, що внаслідок атаки у Деснянському районі уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.