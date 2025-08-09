В Чугуеве прогремела серия взрывов во время атаки БпЛА
- В ночь на 9 августа дроны атаковали Харьковскую область, в том числе Чугуевскую общину, где раздались взрывы.
- Два человека пострадали, враг повредил многоквартирный дом.
Дроны врага атаковали Харьковскую область ночью 9 августа. Взрывы услышали в Чугуевской громаде.
Об этом написало Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия атакует Украину беспилотниками: для каких областей угроза
Обновление 02:20. Два человека пострадали, сообщила руководительница Чугуевской громады Галина Минаева. Враг атаковал отдаленный микрорайон, поврежден многоквартирный дом.
Взрывы на Харьковщине 9 августа: что известно?
Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 00:45 до 01:33 ночью 9 августа. Воздушные силы информировали о пребывании ударных беспилотников врага в небе.
После 1 ночи местные сообщили о звуках взрывов в Чугуевской громаде. О последствиях атаки врага на момент публикации информации официальной не было.
Добавим, что недавно, в ночь на 3 августа, российские войска также атаковали Чугуев дронами. В результате этого были повреждены несколько частных домов.
