Об этом написало Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует Украину беспилотниками: для каких областей угроза

Взрывы на Харьковщине 9 августа: что известно?

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 00:45 до 01:33 ночью 9 августа. Воздушные силы информировали о пребывании ударных беспилотников врага в небе.

После 1 ночи местные сообщили о звуках взрывов в Чугуевской громаде. О последствиях атаки врага на момент публикации информации официальной не было.

Добавим, что недавно, в ночь на 3 августа, российские войска также атаковали Чугуев дронами. В результате этого были повреждены несколько частных домов.

Обратите внимание! Оперативно о российских атаках, тревоги и взрывы читайте в нашем телеграм-канале.