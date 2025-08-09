Про це написало Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза

Вибухи на Харківщині 9 серпня: що відомо?

Повітряна тривога у Харківській області тривала з 00:45 до 01:33 вночі 9 серпня. Повітряні сили інформували про перебування ударних безпілотників ворога у небі.

Після 1 ночі місцеві повідомили про звуки вибухів у Чугуївській громаді. Про наслідки атаки ворога на момент публікації інформації офіційної не було.

Додамо, що нещодавно, проти ночі на 3 серпня, російські війська також атакували Чугуїв дронами. Внаслідок цього було пошкоджено кілька приватних будинків.

