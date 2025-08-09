Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей загроза БпЛА - повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Уночі Росія атакувала нафтобазу Азербайджану на Одещині, – ЗМІ
Для яких областей є загроза атаки?
Чугуїв – БпЛА у напрямку міста! Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку. Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку.01:17, 9 серпня01:02, 9 серпня
В яких областях оголошено повітряну тривогу?00:55, 9 серпня00:32, 9 серпня
Чугуїв – БпЛА у напрямку міста!
Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку.
Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку.