Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей загроза БпЛА - повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза атаки?

01:17, 9 серпня

Чугуїв – БпЛА у напрямку міста!

01:02, 9 серпня

В яких областях оголошено повітряну тривогу?

00:55, 9 серпня

Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку.

00:32, 9 серпня

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку.