Выстрелил, а затем бил ножом: жителя Днепра подозревают в убийстве 13-летнего парня

Житель Днепра подозревается в жестоком убийстве 13-летнего парня. Он убил ребенка из-за ссоры с его родителями.

Во время обыска квартиры мужчины, у него обнаружили много оружия разных видов. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

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Подробности жуткого убийства

По данным следствия, в августе 2022 года мужчина зашел в домовладение, где в то время находился парень.

Убедившись в отсутствии родителей, подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в ребенка и нанес ему многочисленные удары ножом. От полученных травм мальчик скончался на месте. В Офисе генерального прокурора добавили, что у злоумышленника был конфликт с семьей молодого человека.

У подозреваемого обнаружили много видов оружия

Во время обысков по месту жительства и гаражном помещении подозреваемого изъяли гранаты, пистолеты, патроны и холодное оружие.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

У подозреваемого обнаружили много оружия: фото Офиса генпрокурора

Напомним, что в доме стрелка, убившего полицейскую в Черновцах, тоже обнаружили арсенал.