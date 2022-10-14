Все изъятое сотрудники полиции направили на экспертизы. Об этом сообщили в Нацполиции в Черновицкой области.

К теме Правоохранители рассказали, как и где удалось задержать стрелка в Черновцах

Что обнаружили в доме стрелка

Правоохранители провели обыск в квартире стрелка. Там они обнаружили:

три автомата Калашникова;

2 глушника к огнестрельному оружию;

5 магазинов к автомату;

магазин от огнестрельного оружия неустановленного образца;

запчасти к разному оружию;

13 корпусов разных ручных гранат;

8 универсальных запалов к ручным гранатам;

1 700 патронов разного калибра

2 взрывателя к снарядам;

реактивную противотанковую гранату;

сигнальную мину;

холодное оружие.

Кроме этого, в подвале, которым пользовался злоумышленник, правоохранители изъяли пистолет и около 20 патронов.

По результатам обыска следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства преступной деятельности стрелка и устанавливают происхождение обнаруженных боеприпасов.

У стрелка обнаружили много вооружения / фото ГУНП в Черновицкой области

В доме стрелка правоохранители нашли арсенал оружия: смотрите видео

Что известно о стрельбе в Черновцах

3 октября полицейские поехали по вызову в местную школу. Сообщалось, что возле заведения неизвестный мужчина показывает половые органы детям. На место происшествия прибыл экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула.

Правоохранители разыскали гражданина и, как оказалось, мужчина имел с собой оружие и внезапно начал стрелять по инспекторам.

В результате злоумышленник застрелил полицейскую Таисию Татарин. Ей было всего 22 года.

Впоследствии полиции удалось найти стрелка. Во время его задержания злоумышленник выстрелил в силовиков, после чего те открыли ответный огонь. Мужчина получил ранения и умер в карете скорой помощи.

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