Усе вилучене співробітники поліції направили на експертизи. Про це повідомили у Нацполіції в Чернівецькій області.

До теми Правоохоронці розповіли, як та де вдалося затримати стрільця у Чернівцях

Що виявили у будинку стрільця

Правоохоронці провели обшук у квартирі стрільця. Там вони виявили:

три автомати Калашникова;

2 глушники до вогнепальної зброї;

5 магазинів до автомата;

магазин від вогнепальної зброї невстановленого зразка;

запчастини до різної зброї;

13 корпусів різних ручних гранат;

8 універсальних запалів до ручних гранат;

1 700 патронів різного калібру

2 підривачі до снарядів;

реактивну протитанкову гранату;

сигнальну міну;

холодну зброю.

Окрім цього, у підвалі, яким користувався зловмисник, правоохоронці вилучили пістолет і майже 20 набоїв.

За результатами обшуку слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують всі обставини злочинної діяльності стрільця та встановлюють походження виявлених боєприпасів.

У стрільця виявили багато озброєння / фото ГУНП у Чернівецькій області

У помешканні стрільця правоохоронці знайшли арсенал зброї: дивіться відео

Що відомо про стрілянину у Чернівцях

3 жовтня поліцейські поїхали на виклик до місцевої школи. Повідомляли, що біля закладу невідомий чоловік показує статеві органи дітям. На місце події прибув екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула.

Правоохоронці розшукали громадянина і, як виявилось, чоловік мав з собою зброю та раптово почав стріляти по інспекторах.

Внаслідок цього зловмисник застрелив поліцейську Таїсію Татарин. Їй було лише 22 роки.

Згодом поліції вдалось знайти стрільця. Під час його затримання зловмисник вистрілив у силовиків, після чого ті відкрили вогонь у відповідь. Чоловік отримав поранення і загинув у кареті швидкої допомоги.

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