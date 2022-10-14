Усе вилучене співробітники поліції направили на експертизи. Про це повідомили у Нацполіції в Чернівецькій області.

До теми Правоохоронці розповіли, як та де вдалося затримати стрільця у Чернівцях

Що виявили у будинку стрільця

Правоохоронці провели обшук у квартирі стрільця. Там вони виявили:

  • три автомати Калашникова;
  • 2 глушники до вогнепальної зброї;
  • 5 магазинів до автомата;
  • магазин від вогнепальної зброї невстановленого зразка;
  • запчастини до різної зброї;
  • 13 корпусів різних ручних гранат;
  • 8 універсальних запалів до ручних гранат;
  • 1 700 патронів різного калібру
  • 2 підривачі до снарядів;
  • реактивну протитанкову гранату;
  • сигнальну міну;
  • холодну зброю.

Окрім цього, у підвалі, яким користувався зловмисник, правоохоронці вилучили пістолет і майже 20 набоїв.

За результатами обшуку слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують всі обставини злочинної діяльності стрільця та встановлюють походження виявлених боєприпасів.

У стрільця виявили багато озброєння / фото ГУНП у Чернівецькій області

У помешканні стрільця правоохоронці знайшли арсенал зброї: дивіться відео

Що відомо про стрілянину у Чернівцях

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