Правоохранители начали расследование. Злоумышленнику грозит тюрьма.

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На авто полицейского подложили взрывчатку

В полиции Винницкой области рассказали, что 13 октября около 7:00 произошел взрыв неизвестного вещества, которое лежало в пакете на капоте автомобиля полицейского.

В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу,

– говорится в сообщении.

Следственное управление областного главка полиции начало досудебное расследование за "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

За такое преступление злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Обратите внимание! В Ахтырском районе Сумской области автомобиль полицейских взорвался во время патрулирования территории. Двое правоохранителей получили ранения. Когда на территории работали взрывотехники и следователи произошли еще один взрыв. В результате ранения получили еще 5 человек, а еще один, к сожалению, не выжил.

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