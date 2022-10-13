Правоохранители начали расследование. Злоумышленнику грозит тюрьма.
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На авто полицейского подложили взрывчатку
В полиции Винницкой области рассказали, что 13 октября около 7:00 произошел взрыв неизвестного вещества, которое лежало в пакете на капоте автомобиля полицейского.
В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу,
– говорится в сообщении.
Следственное управление областного главка полиции начало досудебное расследование за "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
За такое преступление злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.
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