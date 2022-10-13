Правоохоронці розпочали розслідування. Зловмиснику загрожує в'язниця.
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На авто поліцейського підклали вибухівку
У поліції Вінниччини розповіли, що 13 жовтня близько 7:00 трапився вибух невідомої речовини, яка лежала в пакеті на капоті автомобіля поліцейського.
В результаті вибуху правоохоронець отримав опіки. 38–річного поліцейського госпіталізовано до лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Слідче управління обласного главку поліції розпочало досудове розслідування за "посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".
За такий злочин зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі.
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