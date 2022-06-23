Загалом внаслідок вибуху постраждали 7 людей. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 23 червня.

До теми Окупанти знову били по Сумщині: є жертва, на міні підірвались поліцейські

Деталі вибуху

Вибух через міну стався ввечері 22 червня. Тоді ж і повідомляли, що в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася під час патрулювання території. На той час, обійшлося без загиблих. Проте двоє співробітників були поранені.

Дмитро Живицький повідомляє, що згодом на тому ж місці пролунав другий вибух. Це сталося тоді, коли на території працювали вибухотехніки та слідчі. Внаслідок чергового вибуху поранень зазнали ще 5 людей. Одна людина, на жаль, не вижила.

Голова Сумської ОВА додає, що загалом ніч на Сумщині минула спокійно. Ворожих обстрілів не було.

Останні новини про ситуацію на Сумщині

22 червня росіяни гатили по Сумщині протягом всієї доби. Загалом зафіксували понад 80 прильотів з артилерії.

Зранку окупанти з автоматів атакували район Юнаківської громади. У той же час вони паралельно обстрілювали Білопільську громаду. Загарбники гатили по селах Старі Вирки та Атинське. Окупанти пошкодили: приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну вежу, сільськогосподарську техніку. Внаслідок обстрілу поранені 2 тварини. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

В обід ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду. А на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Тоді одразу відкрили мінометний вогонь. Загинула людина. Згодом загарбники обстріляли з мінометів та автоматичної зброї та реактивної артилерії Хотинську громаду.

Ближче до вечора окупанти загарбники атакували з реактивної артилерії територію Шалигинської громади. Там зафіксували 30 прильотів. Жертв немає. Також ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

Вас може зацікавити – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на ранок 23 червня: дивіться відео