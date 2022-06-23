Всего в результате взрыва пострадали 7 человек. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 23 июня.

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Детали взрыва

Взрыв из-за мины произошел вечером 22 июня. Тогда же и сообщали, что в Ахтырском районе машина полицейских взорвалась во время патрулирования территории. К тому времени обошлось без погибших. Однако двое сотрудников были ранены.

Дмитрий Живицкий сообщает, что впоследствии на том же месте раздался второй взрыв. Это произошло тогда, когда на территории работали взрывотехники и следователи. В результате очередного взрыва ранения получили еще 5 человек. Один человек, к сожалению, не выжил.

Глава Сумской ОВА добавляет, что ночь на Сумщине прошла спокойно. Вражеских обстрелов не было.

Последние новости о ситуации на Сумщине

22 июня россияне били по Сумщине на протяжении всех суток. В общей сложности зафиксировали более 80 прилетов из артиллерии.

Утром кафиры из автоматов атаковали район Юнаковской общины. В то же время они параллельно обстреливали Белопольское общество. Захватчики били по селам Старые Вирки и Атинское. Оккупанты повредили: помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню, сельскохозяйственную технику. В результате обстрела ранены 2 животных. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

В обед враг из минометов обстрелял Глуховскую общину. А на Великописаревское общество с беспилотника россияне сбросили взрывное устройство. Тогда сразу открыли минометный огонь. Погиб человек. Впоследствии захватчики обстреляли из минометов и автоматического оружия и реактивной артиллерии Хотинское общество.

Ближе к вечеру кафиры захватчики атаковали из реактивной артиллерии территорию Шалыгинского общества. Там зафиксировано 30 прилетов. Жертв нет. Также вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской общины. К счастью, никто не пострадал.

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